Россия вышлет более 50 британских дипломатов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разница между количеством российских и британских дипломатов - более 50 человек", - сказала она.

В пятницу, 30 марта, в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов после инцидента в Солсбери.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на таком основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из России аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность Британского совета в РФ.-0-