30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия высылает дипломатов ряда стран, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипработники Финляндии, Италии, Польши, Чехии, Нидерландов, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в течение недели. Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.

В российский МИД сегодня были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручаются ноты протеста и объявляется об ответных мерах.

В период с 26 по 29 марта о высылке российских дипломатов на фоне инцидента с отравлением в английском Солсбери Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву, объявили США, Украина, Германия, Канада, Польша, Франция, Литва, Молдова, Чехия, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония.

Об ответных мерах ранее было объявлено послу США в России Джону Хантсману.-0-