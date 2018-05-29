Россия заинтересована, чтобы конфликтный узел на Корейском полуострове был развязан как можно скорее - Лавров

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована, чтобы конфликтный узел на Корейском полуострове был развязан как можно скорее. Об этом заявил сегодня журналистам в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликтный узел был развязан как можно скорее через денуклеаризацию всего Корейского полуострова и обеспечение гарантий безопасности Корейской Народно-Демократической Республике да и всем странам в этом важном регионе, который должен стать зоной стабильности", - сказал Сергей Лавров.-0-