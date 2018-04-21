Российская велогонщица Лидия Плужникова погибла в ДТП в Краснодарском крае

Российскую велогонщицу Лидию Плужникову в субботу в Краснодарском крае во время прогулки на велосипеде сбил автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка ехала на велосипеде, а на встречную полосу выехал автомобиль, за рулем которого был 17-летний бесправник. 24-летняя Плужникова скончалась на месте от полученных травм. Врачи пытались спасти жизнь велогонщицы, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что федерация намерена участвовать в расследовании происшествия.

Плужникова побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы, становилась чемпионкой России по велоспорту.