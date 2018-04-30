Российские геологи открыли на Камчатке новый минерал

Российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал, который назвали дравертит по имени советского специалиста по геологии, минералогии и изучению метеоритов Петра Драверта. Об этом сообщают информагентства.
Из вулканических трещин камчатского вулкана Толбачик ученые извлекли образцы минералов.
При помощи электронно-зондового микроанализатора установили химический состав находки. Это оказалась смесь сульфатов — меди с примесью цинка и незначительным количеством магния, при полном отсутствии водородсодержащих групп. Безводородные сульфаты меди и магния в природе встречаются редко.
Большинство недавно обнаруженных минералов имеет сложный химический состав, а у нового минерала он очень простой.
Найденный минерал устойчив к химически агрессивным веществам.
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