Российские полицейские пытались закидать угонщика снежками - видео

Необычный способ остановки транспортного средства выбрали полицейские Южно-Сахалинска. Они решили, что достаточно будет закидать стекло угнанного автомобиля снегом, чтобы остановить его.
На дорогу, прямо перед автомобилем, выскочили двое стражей правопорядка. Они бросили несколько крупных снежков, но не смогли отвлечь водителя, которого преследовали несколько патрульных машин.
В конечном счете злоумышленника задержали с применением огнестрельного оружия. По некоторым сведениям, его ранили в ногу.
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