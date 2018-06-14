Российские ученые изобрели метод генетической диагностики сахарного диабета

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта запатентовали изобретение, которое поможет на ранней стадии диагностировать генетические риски развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает ТАСС.

"БФУ имени Иммануила Канта получил патент на изобретение "Способ ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета второго типа (инсулинонезависимый диабет)", - сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу университета.

Авторы изобретения – пять сотрудников университета. Выявление пациентов с предрасположенностью к сахарному диабету второго типа имеет большую клиническую значимость - при ранней диагностике и лечении можно снизить выраженность основных проявлений заболевания.

Изобретенный способ прост и позволяет разрабатывать тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Согласно статистике, в 2015 году сахарный диабет был зарегистрирован у 415 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет по всему миру. В 2040 году, согласно прогнозам, этот показатель увеличится до 642 млн.