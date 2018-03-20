Российские ученые создают аппаратуру, которая поможет выявлять желания человека

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские ученые трудятся на созданием аппаратуры, которая позволит выявлять и стимулировать центр желаний в мозге человека, с ее помощью можно будет лечить онкологию, избавлять людей от алкогольной и наркозависимости, а также поддерживать резервы организма при повышенных нагрузках. Об этом сообщает ТАСС.

В решении задачи ученым помогут научные разработки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Над проектом сейчас работает коллектив из 40 человек.

"Это будущее направление, которое даст нам возможность выявлять и управлять центрами желаний. Фантастическая задача", - рассказал журналистам РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

На финансирование проекта потребуется около 180 млн российских рублей в год. Конечный продукт может быть создан через два года.

В основе программно-аппаратного комплекса заложены технологии воздействия и регистрации слабых электромагнитных полей. Его в дальнейшем можно будет использовать для терапии сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, в травматологии, а также для лечения наркологической и алкогольной зависимости. Кроме того, разработку можно использовать для повышения устойчивости и резервных возможностей организма при физических и эмоциональных нагрузках. Например, для восстановления работников атомной отрасли, военных и силовых структур.

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" (входит в госкорпорацию "Росатом") - крупнейший научно-исследовательский центр России, решающий научные задачи общегосударственного значения, главным образом оборонные. В его состав входят несколько институтов, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством.-0-