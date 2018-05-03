Российский истребитель потерпел крушение над Средиземным морем

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в акватории Средиземного моря, оба пилота погибли, сообщают информагентства.
Авария произошла, когда истребитель набирал высоту после взлета с сирийского аэродрома Хмеймим.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель истребителя.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.42 BYN
|2.429 BYN
|USD
|2.0187 BYN
|2.018 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.1837 BYN
|3.172 BYN
|3.19 BYN