Российский лоукостер уволил двух пилотов за попытку отправиться в рейс в нетрезвом виде

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российский лоукостер "Победа" уволил двух своих пилотов за попытку отправиться в рейс в нетрезвом виде, говорится в пресс-релизе перевозчика, сообщает БЕЛТА.

26 мая два пилота "Победы" в состоянии алкогольного опьянения пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Пилоты были сняты с рейса после предполетного медосмотра.

"В "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь, - заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. - К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута "Победа" была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон".

Российское законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств. Как подчеркнул Андрей Калмыков, "Победа" будет добиваться внесения в законодательство ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли.-0-