Российский туроператор "Аврора-БГ" сообщил о приостановке деятельности

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петербургский туроператор "Аврора-БГ" приостановил с 6 июля свою деятельность. Об этом сообщает РБК.

"ООО "Аврора-БГ" с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", - говорится в сообщении на сайте компании.

При этом туроператор заверил, что взятые ранее обязательства по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории, будут выполнены в полном объеме.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), представители компании подтвердили им, что все клиенты, находящиеся за рубежом на отдыхе, будут вывезены в плановом порядке по истечении срока туров. Обратные билеты у всех туристов, которые сейчас находятся на отдыхе, оплачены. В АТОР уточнили также, что из-за приостановки деятельности "Авроры-БГ" на отдых в рамках пакетных туров в Болгарию не смогут отправиться 122 человека, в Черногорию - 60 человек.

Со 2 июля туроператор "Аврора-БГ" приостановил летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию.

Ранее о приостановке деятельности с 3 июля объявил туроператор DSBW-Tours. Кроме того, туристическая компания "Натали Турс" сообщила об аннуляции всех туров с 4 июля по 30 сентября.

Как рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в РФ процесс сокращения числа туркомпаний начался в 2014 году. Раньше их было 2500, а сейчас около 600. "Каждый год прекращает свою деятельность, в том числе и из-за финансовых проблем, 5-10 туроператоров", - отметил эксперт. Проблемы, возникшие у "Натали Турс" и DSBW-Tours, не несут системных рисков, и другие туроператоры чувствуют себя весьма комфортно, утверждают эксперты. Пострадавшие компании просто не учли изменений, которые происходят на рынке туруслуг, переоценили спрос на свой продукт.-0-