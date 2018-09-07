Российский туроператор Danko прекращает свою деятельность

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский туроператор Danko прекратил свою деятельность. Информация об этом размещена на сайте компании.

"В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko прекращает туроператорскую деятельность начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с сегодняшнего дня осуществляться не будут. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы", - говорится в сообщении.

"После 20 лет продуктивной работы я вынуждена прекратить туроператорскую деятельность своей компании", - написала генеральный директор ООО "ДАНКО Трэвел Компани" Оксана Люлинцева.

Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 млн. российских рублей. По словам Оксаны Люлинцевой, этих средств хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.-0-