Российский туроператор Danko прекращает свою деятельность

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский туроператор Danko прекратил свою деятельность. Информация об этом размещена на сайте компании.
"В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko прекращает туроператорскую деятельность начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с сегодняшнего дня осуществляться не будут. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы", - говорится в сообщении.
"После 20 лет продуктивной работы я вынуждена прекратить туроператорскую деятельность своей компании", - написала генеральный директор ООО "ДАНКО Трэвел Компани" Оксана Люлинцева.
Все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 млн. российских рублей. По словам Оксаны Люлинцевой, этих средств хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.-0-
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