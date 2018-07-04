Российский туроператор "Натали Турс" намерен приступить к аннуляции предзаказанных услуг

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" намерен приступить к аннуляции предзаказанных услуг из-за возникших разногласий с партнерами. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал генеральный директор "Натали Турс" Владимир Воробьев радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", - отметил Владимир Воробьев.

По его словам, 4 июля "Натали Турс" проведет оперативное совещание. "Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", - сказал Владимир Воробьев.

29 июня туроператор "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня 2018 года чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в соцсети Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Владимир Воробьев тогда заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение недели.

Как сообщил представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин, свыше 1 тыс. клиентов туроператора, 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что туроператор "Натали Турс" задолжал своим контрагентам около $1 млн. Как сообщил ТАСС источник на туристическом рынке, долг "Натали Турс" перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов.-0-