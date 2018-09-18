Российский военный самолет Ил-20 был сбит из-за действий израильских военных - Минобороны РФ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии из-за действий израильских военных. В результате погибли 15 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

Игорь Конашенков уточнил, что 17 сентября около 22.00 (по московскому времени) четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря.

По словам генерала, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. "Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Игорь Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства отметил, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию", - сказал он.

Игорь Конашенков также отметил, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. "По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - добавил он.

РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия, заявил Игорь Конашенков.

Посольство Израиля в России не комментирует инцидент с российским самолетом Ил-20. "Мы не комментируем этот случай", - сказал представитель посольства.-0-