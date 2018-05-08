Российский военный вертолет разбился в Сирии, погибли оба пилота

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии поздним вечером 7 мая потерпел крушение российский военный вертолет Ка-52, оба летчика погибли, сообщают информагентства.
По предварительной информации Минобороны России, причиной аварии могла стать техническая неисправность, никакого огневого воздействия не было. Двухместный вертолет Ка-52 "Аллигатор" разбился во время планового полета. Тела двух погибших летчиков обнаружены и доставлены на аэродром.
Недавно, 3 мая на территории Сирии в Средиземное море упал российский самолет Су-30СМ, набиравший высоту после взлета. Возможной причиной этой катастрофы называлось попадание птицы в двигатель машины.-0-
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