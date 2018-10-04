Россию обвинили в кибератаке на ОЗХО

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амстердам обвинил Москву в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила сегодня на пресс-конференции министр обороны королевства Анк Бейлевельд, служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По ее данным, кибератака была осуществлена 13 апреля.

По версии Бейлевельд, к атаке причастны четверо россиян - Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Как утверждает министр, подозреваемые являются сотрудниками Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Они были выдворены из Нидерландов в тот же день.

Бейлевельд также заявила, что изъятое у подозреваемых оборудование свидетельствует о том, что они пытались получить доступ к данным, касающимся расследования крушения малайзийского самолета Boeing в Украине.

Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Нидерландов.

Чуть позже к обвинениям со стороны Нидерландов присоединились Соединенные Штаты. Помощник министра юстиции по вопросам национальной безопасности Джон Демерс на сегодняшней пресс-конференции заявил, что США предъявили обвинения за "злонамеренную киберактивность, направленную против США", семи россиянам, которых Вашингтон считает сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ.

"Во время совместной британо-нидерландской операции четверо российских офицеров ГРУ были пойманы с поличным в Гааге, где они пытались взломать систему кибербезопасности Организации по запрещению химического оружия, - сказал он. - ГРУ так же действовало в отношении другой лаборатории в Швейцарии, которая была их следующей целью и где проводился анализ смертоносного российского нервно-паралитического вещества, собранного в Великобритании в ходе попытки покушения (на Скрипалей), а также других химических веществ, использовавшихся в Сирии против гражданского населения".

По утверждению представителя минюста США, обвинения "выдвигаются как против российских оперативников, действовавших в Гааге, так и против их коллег в Москве и касаются сговора с целью получения доступа к информации о целом ряде отдельных лиц и организаций в США, Канаде и странах Европы с тем, чтобы в дальнейшем использовать ее в интересах российского правительства".

Тем временем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила 4 октября заявление, в котором говорится, что организация принимает меры для защиты от кибератак. "ОЗХО серьезно относится к защите информационных систем и сетей. С начала 2018 года организация наблюдает повышенную киберактивность. Генеральный директор проинформировал членов ОЗХО об этой активности, а технический секретариат организации принял меры для защиты от угроз", - отмечает официальный представитель ОЗХО Дипти Чоубей.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес был проинформирован представителями МИД Нидерландов о предотвращенной кибератаке. По словам Чоубей, гендиректору сообщили об атаке, "которая был направлена против организации и предотвращена голландской Службой военной разведки и безопасности". "Нидерланды как страна местонахождения ОЗХО отвечает за обеспечение безопасности штаб-квартиры", - добавила Чоубей.-0-