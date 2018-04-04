Рост террористической угрозы делает безопасность приоритетом для СНГ - Лебедев

4 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Рост террористической угрозы делает безопасность приоритетом для СНГ. Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сегодня на заседании VII Московской конференции по международной безопасности.

"Несмотря на имеющиеся позитивные результаты по противодействию ИГ, опасность, исходящая от этой организации, не уменьшается. В настоящее время происходит смещение террористической активности из Сирии и Ирака к южным границам СНГ, - отметил Сергей Лебедев. - Туда возвращаются террористы, отмечается рост радикализации отдельных групп населения, особенно молодежи. В этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом Содружества".

В целом, по словам главы исполкома СНГ, росту терроризма и расширению его географии способствуют опасные тенденции последних лет и совмещение таких угроз, как международный экстремизм, нелегальный оборот наркотиков, контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми.

В свою очередь заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи высказал мнение, что попытки ряда стран проводить в отношении террористической группировки "Исламское государство" курс на ее сдерживание, а не полный разгром, были ошибочными. "Была ужасная ошибка совершена со стороны тех стран, которые проводили стратегию сдерживания ИГ. Нельзя было объявлять, что сдерживание ИГ будет достаточно, - сказал он. - Наоборот, такие страны, как Россия, настаивали на том, что надо нанести военное поражение ИГ и устранить его корни - именно эта стратегия оказалась реальной".

Спецпосланник добавил, что после разгрома ИГ необходимо следить за тем, чтобы иностранные боевики группировки "не вернулись домой, чтобы там продолжить свою деятельность".-0-