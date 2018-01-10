Руины императорского дворца обнаружены в Китае

10 января, Хух-Хото /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Руины летнего дворца, принадлежавшего императорской семье династии Ляо (916-1125 гг.), обнаружены в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).

Императорский дворец 1000-летней давности находится в окруженной горами долине в уезде Долунь и состоит из 12 обломков фундамента постройки, сообщил сотрудник Института археологии Внутренней Монголии Гэ Чжиюн. Археологи нашли более 100 строительных деталей, таких как плитки из цветной глазури и серой керамики, медные гвозди и железные стройматериалы.

Гэ Чжиюн отметил, что новые находки помогут в исследовании обрядов и архитектуры династии Ляо. В дальнейшем на месте руин будут осуществлены масштабные раскопки.

Династия Ляо правила северной частью Китая. Каждый год с середины апреля до середины июля императоры перевозили царскую семью и чиновников в летний дворец для укрытия от жары.-0-