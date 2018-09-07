Руководитель аппарата президента Кыргызстана встретился с главами госинформагентств стран СНГ

7 сентября, Чолпон-Ата /БЕЛТА - Кабар/. Руководитель аппарата президента Кыргызстана Досалы Эсеналиев встретился с главами государственных информационных агентств стран СНГ. Встреча состоялась сегодня в Чолпон-Ате.

"Я рад, что заседание XXV Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств проходит здесь, на берегу красочного Иссык-Куля, и совпало с рядом значимых событий. Накануне был успешно проведен саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств и другие мероприятия в рамках III Всемирных игр кочевников", - сказал Досалы Эсеналиев.

Он подчеркнул, что Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар", которое существует уже 81 год, постоянно поддерживать связь со всеми государственными информагентствами Содружества, и это положительно влияет на всестороннее сотрудничество между странами.

Как было отмечено, Кыргызская Республика поддерживает деятельность Информсовета СНГ, нацеленную на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере.

Во встрече приняли участие директор КНИА "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев, генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, генеральный директор агентства "Арменпресс" Арам Ананян, генеральный директор агентства "Казинформ" Аскар Умаров, заместитель генерального директора агентства "АЗЕРТАДЖ" Назим Хидиров, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, руководитель сектора СНГ и Балтии ТАСС Михаил Грушин, заместитель директора управления международных связей ТАСС Наталья Меньшикова и начальник отдела информации и информатизации Исполкома СНГ Игорь Григорьев.

На заседании в Кыргызстане стороны обсудили роль государственных новостных агентств в развитии внутреннего туризма в Год культуры в СНГ, деятельность Исполнительного комитета СНГ в сфере информационных обменов, новые проекты и важнейшие события в регионе в 2018-2019 годах.

Информсовет СНГ был создан решением Совета глав государств Содружества в 1995 году и содействует расширению информационного взаимодействия в регионе. XXV заседание Информсовета состоялось 6 сентября в городе Чолпон-Ата.-0-