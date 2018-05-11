Руководитель инспекторов МАГАТЭ подал в отставку

Заместитель Генерального директора Международного агентства по атомной энергетике, глава Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ Теро Варьйоранта 11 мая подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Причины ухода Теро Варьйоранты с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не озвучиваются.
Исполняющим обязанности заместителя генерального директора МАГАТЭ и главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ назначен исполняющий обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро.
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