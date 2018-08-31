Руководитель самопровозглашенной ДНР погиб при взрыве в Донецке

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Сообщается, что взрыв прогремел в ресторане "Сепар". Находившийся внутри Александр Захарченко получил смертельное ранение.

Также, по информации источника, в результате взрыва был ранен министр доходов и сборов Александр Тимофеев.-0-