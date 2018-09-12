Ryanair отменяет 150 авиарейсов в Германии из-за забастовки пилотов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair заявила об отмене как минимум 150 авиарейсов в Германии в связи с забастовкой пилотов и бортпроводников, сообщает Reuters.

Отмечается, что изменения в расписании затронут как входящие, так и исходящие авиарейсы.

Как сообщалось ранее, забастовка продлится 24 часа. Ее целью является повышение заработной платы пилотов и бортпроводников, а также социальных стандартов.

Крупные забастовки бортпроводников и пилотов Ryanair проходят с конца июля в ряде европейских стран. Только в прошлом месяце они затронули интересы более 50 тыс. пассажиров.

В самой авиакомпании Ryanair уже заявили, что если забастовки продолжатся, они приведут к сокращению рабочих мест.-0-