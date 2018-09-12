Ryanair отменяет 150 авиарейсов в Германии из-за забастовки пилотов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair заявила об отмене как минимум 150 авиарейсов в Германии в связи с забастовкой пилотов и бортпроводников, сообщает Reuters.
Отмечается, что изменения в расписании затронут как входящие, так и исходящие авиарейсы.
Как сообщалось ранее, забастовка продлится 24 часа. Ее целью является повышение заработной платы пилотов и бортпроводников, а также социальных стандартов.
Крупные забастовки бортпроводников и пилотов Ryanair проходят с конца июля в ряде европейских стран. Только в прошлом месяце они затронули интересы более 50 тыс. пассажиров.
В самой авиакомпании Ryanair уже заявили, что если забастовки продолжатся, они приведут к сокращению рабочих мест.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|3.508 BYN
|2.518 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.168 BYN
|2.172 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.097 BYN
|3.12 BYN