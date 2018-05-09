С Южного вокзала в Брюсселе эвакуировали людей

9 мая на Южном вокзале в столице Бельгии панику среди находившихся там людей вызвал громкий звук, похожий на взрыв. Вокзал срочно закрыли, людей из здания эвакуировали, к нему прибыли около десяти машин скорой помощи, спасатели, полиция. Как сообщают информагентства, вокзал был закрыт примерно на полчаса. Вокруг установили большой периметр безопасности.

Правоохранители установили, что причиной эвакуации стал разрыв петарды на перроне. Пострадавших нет. После установления причины вокзал возобновил работу, сбои в движении поездов не превысили десяти минут.

Станция метро "Южный вокзал" в Брюсселе также закрывалась для посадки и высадки пассажиров, но теперь она работает в прежнем режиме.