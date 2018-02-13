С начала года в Украине 4,3 тыс. человек заболели корью

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2018 года 4,3 тыс. человек в Украине заболели корью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Украины Виктора Ляшенко.

С начала года зарегистрировано уже 4298 случаев заболевания корью - 1423 заболевших взрослых и 2875 детей. Госпитализированы были почти 2800 человек. В 2018 году зафиксировано не менее пяти летальных случаев от этого заболевания.

Распространение кори в Украине началось в 2017 году. В минувшем году было зафиксировано 4782 случая, что в 46,7 раза выше, чем годом ранее. Больше всего заболевших в Одесской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что нынешняя вспышка кори возникла из-за того, что в последние годы охват вакцинацией был ниже 50%. Ульяна Супрун предложила на законодательном уровне усилить ответственность за отказ населения от вакцинации.-0-