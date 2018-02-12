Саакашвили депортирован из Украины в Польшу

12 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили выдворили в Польшу. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Государственной миграционной службы и Национальной полиции довели до Михаила Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания - Польшу. В соответствии с приведенными ниже судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло", - сообщил Олег Слободян.

Он добавил, что во время выполнения процедуры задержания на представителей правоохранительных органов нападали неизвестные из окружения Саакашвили.

22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

6 февраля Окружной административный суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Государственной миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области Украины.-0-