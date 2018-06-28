Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам заключения по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Об этом сообщает ТАСС.

В Грузии против Михаила Саакашвили выдвинут ряд обвинений, в том числе в нападении на бывшего депутата Валерия Гелашвили, который состоял в оппозиционной Республиканской партии. Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебным положением и организации нападения с причинением тяжких телесных повреждений.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он выехал из страны за несколько дней до окончания срока полномочий.

В 2015 году Саакашвили официально стал гражданином Украины, его грузинское гражданство было ликвидировано. В июле 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Спустя год экс-президент Грузии был выслан украинскими властями в Польшу. Позднее Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу на территории ЕС.-0-