Сайдик и Апакан призвали стороны конфликта в Украине незамедлительно приступить к разминированию

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик в совместном заявлении с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Эртурулом Апаканом призвали стороны конфликта приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска. Об этом Мартин Сайдик сообщил сегодня по итогам заседания трехсторонней контактной группы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как известно, 30 сентября под Горловкой в результате подрыва на мине погибли трое детей, один ребенок был ранен. В тот же день еще один подросток получил ранения вследствие обстрела в Старомихайловке. Очевидно, что есть необходимость принять срочные меры по гуманитарному разминированию, - сказал Мартин Сайдик. - В этой связи мы с послом Эртурулом Апаканом разработали совместное заявление. Мы среди прочего призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска".

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