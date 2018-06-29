Саммит ЕС поручил Могерини подготовить к декабрю план борьбы с дезинформацией

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры 28 стран ЕС поручили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини к декабрю 2018 года подготовить план действий по борьбе с дезинформацией. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи лидеров стран сообщества в Брюсселе.

"Саммит приглашает Еврокомиссию и верховного представителя (по иностранным делам и политике безопасности) в кооперации со странами-членами представить к декабрю 2018 года план действий со специальными предложениями по борьбе с дезинформацией", - говорится в документе.

Также в заявлении указывается, что план действий должен включать "соответствующие мандаты и эффективные ресурсы для стратегической коммуникационной команды внешнеполитической службы ЕС".

Также в заявлении саммита ЕС говорится, что лидеры 28 стран Евросоюза решили создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия. "Саммит призывает как можно скорее принять новый режим ЕС по введению ограничительных мер в связи с применением и распространением химического оружия", - сказано в заявлении.

В документе подчеркивается, что лидеры стран ЕС поддерживают решение по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "ЕС привержен поддержке в реализации результатов чрезвычайной Конференции стран - участниц Конвенции по запрету химического оружия", - говорится в нем.

Ранее ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. По информации постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, документ был принят при 82 голосах "за" и 24 "против".-0-