Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговое заявление по Brexit принято на саммите ЕС, в котором приняли участие главы государств и правительств 27 европейских стран, исключая Великобританию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное в Twitter заявление главы Европейского совета Дональда Туска.

В утвержденном документе содержится призыв к Великобритании ускорить выдвижение предложений по решению остающихся проблем. В частности, необходимо урегулировать вопрос, касающийся Ирландии.

"Европейский совет выражает озабоченность, что никакого существенного прогресса на достигнуто по договоренности о решении по границе между Ирландией и Северной Ирландией, - говорится в документе. - Саммит настаивает на необходимости интенсификации усилий".

По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, в настоящее время европейская сторона ожидает опубликования британской Белой книги (плана действий по Brexit). Мишель Барнье выразил надежду, что Великобритания в свою очередь представит реалистичные и ценные предложения по решению имеющихся вопросов. Он также подтвердил, что Евросоюз нацелен на "амбициозное партнерство с Великобританией по безопасности и торговле" после выхода этой страны из ЕС.

Евросоюз и Великобритания намерены подписать и ратифицировать соглашения о Brexit к 29 марта 2019 года. Главной проблемой остается вопрос о режиме границы между Северной Ирландией, которая покидает ЕС как часть Соединенного королевства, и Ирландией, остающейся в составе сообщества. Стороны опасаются возобновления сепаратистских тенденций в Северной Ирландии, если не удастся сохранить прозрачной границы в этой зоне.-0-