Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит "большой двадцатки" в 2019 году пройдет с 28 по 29 июня в Осаке (Япония), сообщает ТАСС.
Правительство Японии также определило места проведения некоторых министерских встреч G20 в 2019 году. Так, заседание руководителей финансовых ведомств и центробанков пройдет в Фукуоке, глав МИД - в префектуре Аити, министров труда - в городе Мацуяма. Главы министерств туризма встретятся на острове Хоккайдо, а сельскохозяйственных ведомств - в Ниигате.
Решение о проведении саммита "большой двадцатки" в 2019 году в Японии было принято в 2017 году на встрече лидеров G20 в Германии. Осака является третьим по величине городом в Японии с населением 2,7 млн человек.-0-
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