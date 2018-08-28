Самолет Alitalia совершил экстренную посадку из-за смерти ребенка на борту

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Alitalia, выполнявший рейс из Бейрута в Рим, произвел экстренную посадку в аэропорту итальянского Бари из-за смерти двухлетнего ребенка на борту, сообщает итальянское информагентство ANSA.

Ребенок путешествовал со своими родителями-ливанцами. По имеющимся сведениям, во время полета с ним случился сердечный приступ. Стюардесса оказала ребенку первую помощь, а капитан экипажа направил воздушное судно в ближайший аэропорт. Прибывшие на вызов медики произвели ряд реанимационных мероприятий, однако спасти жизнь ребенка не удалось.-0-