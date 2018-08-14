Самолет экстренно сел в Испании из-за перевозившей кокаин пассажирки

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела самолет совершил вынужденную экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажирки, проглотившей пакетики с кокаином, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство EFE.

Инцидент произошел 12 августа. Самолет авиакомпании Blue Panorama Airlines направлялся из Доминиканской Республики в Милан. Внезапно экипаж запросил экстренную посадку для оказания медицинской помощи пассажирке.

Сразу после приземления 23-летняя девушка была госпитализирована. В желудке у нее было обнаружено 56 пакетиков кокаина весом примерно 15 г каждый.

Вскоре после посадки самолет продолжил путь.

На данный момент девушка находится под наблюдением врачей и сотрудников национальной полиции Испании.-0-