Самолет экстренно сел в Подгорице в Черногории из-за невыпущенных закрылков

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс в черногорский аэропорт Тиват, совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Лайнер уже заходил на посадку в Тивате, когда у самолета произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. Командир воздушного судна, учитывая длину взлетно-посадочной полосы, попутный ветер и географическое положение аэропорта Тиват, сам принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице.

Из Подгорицы пассажиров перевозили в Тиват на автобусах.