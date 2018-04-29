Самолет экстренно сел в Подгорице в Черногории из-за невыпущенных закрылков

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс в черногорский аэропорт Тиват, совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.
Лайнер уже заходил на посадку в Тивате, когда у самолета произошел невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию. Командир воздушного судна, учитывая длину взлетно-посадочной полосы, попутный ветер и географическое положение аэропорта Тиват, сам принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице.
Из Подгорицы пассажиров перевозили в Тиват на автобусах.
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