Самолет израильской авиакомпании совершил экстренную посадку в Канаде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет израильской авиакомпании El Al совершил экстренную посадку на авиабазе канадских ВВС, сообщают информагентства.

Авиалайнер следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив. Вынужденную посадку он осуществил 14 января спустя три часа после взлета. Причиной этого стало возгорание одной из стоек шасси.

На канадской авиабазе сотни пассажиров провели 15 часов. За ними прибыл резервный борт. Людям не разрешали покидать воздушное судно из-за сильного мороза, достигавшего отметки в минус 30 градусов. Более того, инфраструктура канадского аэродрома не рассчитана на прием такого числа пассажиров.

По последней информации, в Тель-Авиве рейс должен приземлиться в 10.00 по местному времени (11.00 мск).-0-