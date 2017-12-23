Самолет "Ютэйр" экстренно сел во Внуково из-за проблем с баком

Пассажирский "Боинг", следовавший из Москвы в Махачкалу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за протечки в топливном баке, передают информагентства.

Командир воздушного судна сообщил о протечке в скором времени после вылета и запросил экстренную посадку. Самолет благополучно приземлился во Внуково.

В результате инцидента никто не пострадал, оба двигателя завершили работу в штатном режиме.