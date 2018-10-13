Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления, пострадавших нет. Об этом сообщает швейцарская вещательная компания RTS.

"Самолет Lufthansa, на борту которого находились 42 пассажира, следовал по маршруту Мюнхен - Женева. Задымление было выявлено в кабине пилотов. Самолету было разрешено быстрое снижение и посадка. Пассажиры были выведены из салона через выходы чрезвычайной эвакуации, никто из них не пострадал. Самолет был отбуксирован на стоянку для изучения причин задымления", - отметила компания RTS со ссылкой на представителя пресс-службы Женевского аэропорта.

Из-за инцидента возникли задержки с приемом ряда воздушных судов в Женевском аэропорту. Часть лайнеров направлялась на посадку в Лион, некоторым пришлось какое-то время кружить над Женевой в ожидании разрешения приземлиться. -0-