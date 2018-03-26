Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию совершил самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что полет длился 17 часов, самолет преодолел за это время 14 498 км и приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. На борту самолета находились 200 пассажиров и 16 членов экипажа.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в Twitter после приземления самолета: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

Пассажиры, прилетевшие первым рейсом, размещали в сети снимки, как их встречали в аэропорту. В Великобритании некоторые фанаты авиации с утра отслеживали маршрут самолета и с нетерпением ждали его приземления.

Подобный перелет - это часть плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным. Он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Новый рейс Перт-Лондон приблизительно на три часа быстрее, чем другие перелеты, которые включают в себя остановки на Ближнем Востоке для дозаправки или замены самолета. Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, перелет Перт-Лондон - второй в мире по длине после рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окланд (14 529 км).

В 2017 году United Airlines запустила рейс между Лос-Анджелесом и Сингапуром - это самый длинный беспосадочный перелет из США. Самым длинным авиаперелетом в мире ранее был рейс Singapore Airlines - 15 300 км из Сингапура в Нью-Йорк. Однако эти перелеты были прекращены в 2013 году.-0-