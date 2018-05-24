Самолет разломился надвое в аэропорту столицы Гондураса

Частный реактивный самолет, прибывший из города Остин в штате Техас, на борту которого находились граждане США, разбился в аэропорту Тонконтин в столице Гондураса Тегусигальпе. Пострадали не менее пяти человек. Они доставлены в больницу, и им оказана медицинская помощь. Жертв нет. Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и разломился на две части. Возгорания топлива удалось избежать.

По предварительным данным, причиной инцидента стала ошибка пилотов.