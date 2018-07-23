Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине - СМИ

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на борту совершил экстренную посадку в Аргентине, сообщают информагентства.

Рейс следовал из Буэнос-Айреса в город Майами. Самолет был вынужден вернуться в международный аэропорт Эсейса вскоре после взлета из-за утечки топлива и разгерметизации салона. В связи с инцидентом пострадавших нет.

Накануне Лагард участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.-0-