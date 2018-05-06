Самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

Французский легкомоторный самолет 1930-х годов экстренно сел на пляже английского города Сидмут. Управлял самолетом 47-летний Зак Роки. Вместе с пассажиром он летел с выставки винтажных самолетов в Бранскомб, на родину пилота. Но в пути у самолета отказал двигатель, и машину пришлось срочно посадить на пляже. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники береговой охраны помогли владельцу самолета перетащить воздушное судно в безопасное место.