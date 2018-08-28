Самолет T-2E Buckeye разбился в Греции

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции тренировочный самолет T-2E Buckeye военно-воздушных сил 28 августа потерпел крушение недалеко от города Спарта на Пелопоннесе. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Греции.
Инцидент произошел в 8:50 по местному времени – в это время самолет совершал тренировочный полет. Один из пилотов спасся при помощи парашюта, второй погиб. Его тело спасатели нашли после катастрофы.
В сообщении пресс-службы отмечается, что оба пилота были опытными, с большими по времени налетами. ВВС страны проводят расследование.-0-
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