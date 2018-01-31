Самолет в Волгограде задымился из-за зарядного устройства

После посадки в аэропорту Волгограда произошло задымление салона самолета Airbus A320, следовавшего рейсом из Москвы. Об этом сообщил ряд информагентств.

Экипаж сообщает, что двое пассажиров самостоятельно активировали надувные трапы, а остальные спокойно вышли по основным трапам. Благодаря слаженным действиям, жертв и пострадавших удалось избежать. Задымление также было вскоре потушено обычной водой.

По предварительной версии, причиной задымления стало зарядное устройство, подключенное к бортовой сети самолета. В салоне возникло сильное задымление. Power bank принадлежал одному из пассажиров. Причина его выхода из строя пока не известна.