Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева

Cамолет авиакомпании Bravo Airways со 169 пассажирами на борту, прибывший в аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны), при посадке на мокрой взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров воздушного судна эвакуировали и размеcтили в зале прилета. Из-за происшествия аэропорт закрыли на пять часов, до 01:00 15 июня.