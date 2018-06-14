Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева

Cамолет авиакомпании Bravo Airways со 169 пассажирами на борту, прибывший в аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны), при посадке на мокрой взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы.
Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров воздушного судна эвакуировали и размеcтили в зале прилета. Из-за происшествия аэропорт закрыли на пять часов, до 01:00 15 июня.
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