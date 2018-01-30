Самолеты МЧС России продолжат поиск пропавшего судна "Восток" в Японском море

30 января, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Самолеты МЧС России продолжат поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", несмотря на прекращение активной фазы поисков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья.

"Самолеты Бе-200 продолжат поиски. Это решение руководства МЧС. Сейчас самолеты готовятся к вылету", - сказали в пресс-службе. При этом поиски пропавшего судна будут продолжаться еще как минимум два дня.

"Сейчас принято решение продлить поиски по 31 января включительно. После этого будет приниматься новое решение о продолжении или прекращении операции", - сообщили в пресс-службе. В настоящее время самолеты Бе-200 работают согласно оперативному плану. Район поиска будет уточняться ежедневно, в зависимости от ветра и волн.

Ранее Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока объявил о прекращении активной фазы поисков пропавшего "Востока". Как заявили в МСКЦ, теперь координировать поиски, если они продолжатся, будет МЧС.

Поиски судна возобновились по просьбе судовладельца. "Вчера сказали, что активная фаза завершена, но сегодня по нашему настоянию МЧС возобновило поиски. Пока поисковая операция продолжена до 31 января", - сказал генеральный директор компании "ДВ-флот" (судовладелец) Станислав Мальчевский.

По информации белорусского телеканала СТВ, на борту пропавшего судна был белорус - 29-летний уроженец Гомельской области Александр Каранкевич.

Как сообщалось, 25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня в субботу, 27 января, были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. Позже новых следов судна или команды спасатели не нашли. МСКЦ объявил о прекращении активных поисков вечером 29 января.-0-