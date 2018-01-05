Самую дорогую бутылку водки, пропавшую в Дании, нашли пустой на стройке

Бутылка водки стоимостью более 1 млн евро, украденная в Дании, найдена опорожненной. Ее обнаружил прохожий на стройплощадке вблизи Шарлоттенлунда, что в 10 км на север от Копенгагена.
Владелец коллекции Брайан Энгберг, из которой выкрали емкость, сказал, что ее нашли пустой без особых повреждений. Бутылку изготовили из 3 кг золота и такого же количества серебра.
Напомним, о пропаже стало известно в ночь на 2-ое января. До этого бутылка хранилась в Café 33 в Копенгагене, а сам Энгберг одолжил ее в России около полугода назад. Водка украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN