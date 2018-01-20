Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской городе Сиань в тестовом режиме начал работу гигантский очиститель воздуха. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что установка представляет собой стометровую башню. Создатели гигантского очистителя воздуха утверждают, что по размеру ему нет аналогов в мире.

Работа системы осуществляется за счет тепловых станций, построенных вокруг башни. Воздух, проникая внутрь, поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

Инспекторы из Института изучения окружающей среды при Китайской академии наук провели специальную проверку, результаты которой показали, что за время работы установки удалось очистить воздух на территории свыше 10 кв.км. Общий объем чистого воздуха, выброшенного в атмосферу с момента запуска очистителя, специалисты оценивают примерно в 10 млн куб.м.

Город Сиань, согласно данным South China Morning Post, входит в топ-10 самых загрязненных городов Китая.-0-