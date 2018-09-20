Самый высокий транспортный мост Италии закрыт из-за угрозы обрушения

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенте Лонго - самый высокий транспортный мост Италии - закрыт на неопределенный срок из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает Euronews.

Мост связывает области Абруццо и Молизе в центре Италии. Однако сейчас он нуждается в ремонте, предстоят работы по закреплению его главной опоры, высота которой составляет 185 м.

Сенте Лонго длиной 1200 м был построен в 70-х годах из стали и железобетона. Тщательные проверки, проведенные после того как обрушился мост Моранди в Генуе, выявили, что конструкции Сенте Лонго нестабильны. Вдобавок 16 августа мост подвергся воздействию землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера.

После закрытия моста Сенте Лонго вновь будет введена в эксплуатацию старая автотрасса "Истония", из-за этого путь жителей через долину увеличится на 8 км.-0-