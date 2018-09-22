Самым безопасным городом мира названа столица ОАЭ Абу-Даби. Минск – в числе безопасных

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми безопасными городами мира признаны столица ОАЭ Абу-Даби, Доха в Катаре и швейцарский Базель. Они имеют самый низкий индекс преступности и занимают в рейтинге самых опасных городов мира 327, 326 и 325 места соответственно.

Минск в этом рейтинге занимает 292 строчку с индексом преступности 25,88 единиц.

Такую информацию опубликовал 22 сентября исследовательский портал Numbeo. Индекс преступности высчитывается на основе опросов посетителей портала за 36 месяцев. Всего в списке 327 городов.

Самым опасным городом мира стал Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Индекс преступности города составляет 85,18 единиц, . В тройку самых опасных городов мира в 2018 году также вошли Каракас в Венесуэле и Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее.-0-