Санкции против КНДР приняты Совбезом ООН единогласно

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Предложенную США резолюцию приняли единогласно.
В первую очередь меры представлены торговым эмбарго и блокировке получения Пхеньяном финансовой помощи из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов страны, находящихся за рубежом, и запрет на поездки 19 человек, а также всех сотрудников министерства народных вооруженных сил.
Также все страны-члены ООН в течение года должны выслать на родину трудовых мигрантов из КНДР. В страну будут поставлять не более 4 млн тонн баррелей нефти в год. Эксперты будут следить и уведомят членов ООН, когда цифра достигнет значения 75%. После превышения отметки 95% страны обязаны прекратить поставку нефти и основных нефтепродуктов до конца года.
Также вводится запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов, магнезита и дерева. В страну запрещено продавать металлы, транспортные суда и промышленное оборудование.
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