"Саратовские авиалинии" прекратят работу с 31 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Саратовские авиалинии" заявила о приостановке своей деятельность с 31 мая, сообщает ТАСС.

Ранее Росавиация направила руководству "Саратовских авиалиний" письмо о приостановке продаж авиабилетов компании с 30 мая. В заявлении перевозчика при этом говорится: "Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации. Тем не менее, ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель".

Росавиация просит компанию до 30 мая 2018 года обеспечить вывоз всех пассажиров, находящихся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, срок пребывания за границей которых заканчивается после 30 мая. Также компанию призывают не осуществлять бронирование и выписку билетов в рамках договоренностей с туристическими операторами и продажу собственных авиабилетов с вылетом после 30 мая. Росавиация объясняла эту меру "нарушением требований федеральных авиационных правил в части подготовки и выполнения полетов, приведших к авиационному происшествию".

По словам пресс-секретаря компании "Саратовские авиалинии" Елены Вороновой, перевозчик вернет пассажирам средства за приобретенные авиабилеты в случае окончательного закрытия авиакомпании. В пресс-службе компании уточнили, что порядка 70 тыс. билетов продано на регулярные рейсы "Саратовских авиалиний" на период до 27 октября.

Отмечается также, что с 18 июля будут уволены 1,2 тыс. сотрудников "Саратовских авиалиний".

Как сообщил первый заместитель генерального директора авиаперевозчика Михаил Герасименко, "Саратовские авиалинии" не исключают также закрытия единственного в Саратовской области аэропорта в случае, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании. По его словам, саратовский аэропорт принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет.

Между тем сообщается также, что компания "Саратовские авиалинии" ранее планировала не только продолжать работу, но и провести ребрендинг, сменив название на Ivolga Airlines.

Совсем недавно компания приобрела новый самолет - Embraer 190, который соответствует всем современным требованиям безопасности.

11 февраля 2018 года пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", который совершал рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение. Погиб 71 человек.-0-